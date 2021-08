Taic ga nochdadh do leasachadh rathaidean

Thàinig brath bhuapa is buidheannan-iomairt, leithid 'Transform Scotland' ag ràdh gu bheil iad an dòchas gun tèid cur às dha na pròiseactan seo, mar phàirt de dh'aonta eadar an SNP is am Pàrtaidh Uaine a thaobh co-obrachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba.