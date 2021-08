Sia làithean deug gu na Stàitean Aonaichte

Dh'aontaich iad a dhol tarsainn na crìche far an robh Niagara Falls a' coinneachadh ri Lake Ontario agus Lake Erie. Leis a h-uile sgillinn a bh' aige cheannaich Murchadh deise aodaich is tàidh-bogha, cha robh aige ach an t-aodach anns an robh e na sheasamh. Ach a' coimhead gu math snasail, dh'innis e dha na h-Aimeireaganaich aig a' chrìch gun robh e a' dol gu dannsa thairis air an uisge agus gum biodh e air ais an oidhche sin. Dìreach mar sin sheòil e a-steach gu na Stàitean agus rinn e air Detroit.