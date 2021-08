Chaidh soitheach-bathair an MV Arrow a càradh

Bha mòran air draghan a thogail mu cho duilich 's a bha e àite fhaighinn air bòrd an MV Loch Seaforth, gu h-àraid tro mhìosan trang an t-samhraidh. Bhathar an dòchas gum biodh e na b'fhasa àite fhaighinn air an aiseag leis an Arrow a' dèanamh sheòlaidhean a bharrachd.