Prìomhachas ga shireadh do dh'eileanaich

"Tha fios agam gu bheil muinntir a tha ag obair airson CalMac a' dèanamh an dìcheall a bhith a' cuideachadh dhaoine ach aig deireadh an là, ma tha rèis ann eadar daoine a tha a' bucadh sia mìosan ro-làimh 'son nan saor-làithean aca, agus daoine anns na h-eileanan a tha ag iarraidh a dhol gu Tìr-Mòr le cabhag dhà no trì làithean, cha bhi an siostam sin ag obair", thuirt e.