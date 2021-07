Puirt-adhair dùinte air sgàth stailc

"Tha luchd-obrach air stailc air sgàth is gu bheil HIAL an dùil na tùir aig na puirt-adhair a dhùnadh agus an t-seirbheis a thoirt còmhla aig ionad ùr ann an Inbhir Nis", thuirt Dàibhidh Avery bho Prospect.