Àrd-oifigear Eden Court a' fàgail a dhreuchd

Fàgaidh Seumas MacCoinnich-Blackman a dhreuchd mar àrd-oifigear Eden Court ann an Inbhir Nis aig deireadh na bliadhna an dèidh dha obair ùr fhaighinn mar àrd-oifigear Taigh-cluich Rìoghail Plymouth - an taigh-cluiche sgìreil as motha san dùthaich.