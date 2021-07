Gearan an Colla mu shuidheachadh nan aiseagan

Chuireadh maill air prògram banachdaich an eilein Diluain - a thuilleadh air a' phost agus seirbheisean eile - agus am bàta-aiseig àbhaisteach aca, an Clansman, air a cur a Bharraigh airson cuideachadh le buaidh briseadh eile leis an MV Isle of Lewis aig an deireadh-sheachdain a chaidh.