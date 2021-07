Leasachadh aig pàirc fiadh-bheatha

Tha Pàirc Fiadh-Bheatha na Gàidhealtachd, faisg air an Ceann na Creige, am beachd còrr air £5m a chosg air an làraich a dhèanamh nas tarraingiche do luchd-turais, agus airson an obair ghlèidhteachais aca a leasachadh.