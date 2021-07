Iomairt sàbhailteachd rathaid an NC500

Thairis air an deireadh-sheachdain, bho Dhihaoine an 2mh gu Didòmhnaich an 4mh, chuir Poilis Rathaidean na Gàidhealtachd 's nan Eilean stad air 160 carbad a' draibheadh air an NC500 mar phàirt de dh' iomairt sàbhailteachd - Operation Cedar - air an rathad.