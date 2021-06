Gainnead thidsearan ann an Àth Tharracail

"Tha na h-àireamhan a' fàs air feadh na h-Alba, àireamhan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus chanainn nach eil gu leòr thidsearan ann", thuirt Mairead Ford, an tidsear Gàidhlig a tha air fhàgail ann an Àth Tharracail.