Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu bhoireannach a dhìth

Choisich Sarah gu bàrr na beinne bho sgìre Easach Ìosal air taobh a deas na beinne ach ma dh'fhaoidte gun do choisich i a dh'àiteachan eile às dèidh làimh. No 's dòcha gun robh dùil aice tilleadh an aon rathad airson tighinn a-nuas Ghleann Nibheis.