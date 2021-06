"Inbhe cho-ionnan a dhìth air a' Ghàidhlig"

Le rannsachadh a' sealltainn gu bheil a' Ghàidhlig ann an staing anns na coimhearsnachdan far am b' àbhaist dhi a bhith làidir, gheall Rùnaire an Fhoghlaim, air a bheil an dleastanas airson a' chànain, gun tèid coimhead ris an t-suidheachadh.