Puing aig na h-Euros, agus puing air a dearbhadh

Bha cothroman aig Alba an geama seo a bhuannachadh anns an dàrna leth cuideachd. Thuit am ball air beulaibh Adams anns a' bhogsa a-rithist ach cha b' urrainn dha a chasan a chur ceart airson oidhirp fhaighinn air an targaid. As dèidh breab-oisein, dh'fheuch Lyndon Dykes air an targaid ge-tà. Rinn Reece James fìor mhath airson am ball a stad air an loidhne le cheann.