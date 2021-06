Moladh airson £54m a chosg air sgoiltean Gàidhealach

Rachadh Bun-sgoil na Pàirce ann an Inbhir Ghòrdain air an do rinn dà theine milleadh mòr ath-thogail, agus obair ùrachaidh a dhèanamh air Sgoil Naomh Chliamainn ann an Inbhir Pheofharain do chloinn le feumalachdan sònraichte.