Aon dubh-fhacal seachad, ach a dhà eile ri thighinn

'S e Buidheann F 'Buidheann nam Mairbh' - le Portagail, an Fhraing agus a' Ghearmailt uile còmhla ris an Ungar anns a' bhuidheann. Bha fuam gu leòr ri chluinntinn aig am Puskás Aréna ann am Budapest le 60,000 neach-taic aig a' gheam eadar an Ungar agus Portagail. Ach bhuinneadh an là do ghaisgich na spòrs anns an 21mh linn seach am 20mh linn, le Cristiano Ronaldo a' stiùireadh a dhùthaich gu na trì puingean. Tha an leithid Bruno Fernandes a' cuir ri neartan Phortagail gu mòr.