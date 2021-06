Fèis-chiùil Ceòlas gu bhith air-loidhne am-bliadhna

"Gu h-ionadail tha sinn an dòchas cuairt no dhà a bhith againn a-muigh le daoine ann an Uibhist. Agus bì cuid a chuirmean air an oidhche air-loidhne ach tha sinn an dòchas ma chumas na riaghailtean mar a tha iad, gun urrainn dhuinn cuirm no dhà a chur air adhart beò a-muigh.