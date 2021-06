Lìg Leòdhais agus na Hearadh a' tilleadh

Cluichidh United Steòrnabhaigh an aghaidh Càrlabhagh, agus tachraidh an Rubha agus Athletic Steòrnabhaigh anns a' gheama eile. Bidh aig sgioba na Hearadh ri feitheamh airson an ath chuairt de gheamannan le naoi sgiobaidhean anns an lìog air an t-seusan seo.