B' e seann sgriubhaichean a bhris an MV Loch Seaforth

Fhuair obair-sgrùdaidh a rinn Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil e coltach gur e scriubhaichean nach deach atharrachadh mar a bha còir bho chionn dà bhliadhna a bu choireach gun do bhrist an soitheach as luaithe agus as motha aca, an MV Loch Seaforth.