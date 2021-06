Inbhich Mhoireibh uile air cuireadh banachdaich fhaighinn

Bha na h-ìrean as motha ann an Alba den bhìoras ann am Moireibh aig aon àm air a' mhìos a dh'fhalbh, ach chaidh an àireamh chùisean a thoirt fo smachd, 's an sgioba shònraichte a bha a' dèiligeadh ris air seasamh sìos an t-seachdain-sa chaidh.