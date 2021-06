Iomairt obrach aig HIAL gus leantainn

Tha iomairt an luchd-iùil air a bhith a' dol air adhart bhon Fhaoilleach, 's iad a' diùltadh uairean a bharrachd obrachadh, a' diùltadh co-obrachadh leis a' phròiseact gus an siostam ùr a chur an sàs, agus a' diùltadh cuideachadh ann a bhith a' trèanadh luchd-obrach ùra.