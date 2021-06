Bacadh air luchd-tadhail aig Ospadal nan Eilean

Thèid bacadh a chur air luchd-tadhail, rè ùine, aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh.

Thuirt NHS nan Eilean Siar gur iad a-mhàin luchd-tadhail deatamach a thèid a leigeil a-steach anns an eadar-ama.

'S e cho trang 's a tha an t-ospadal an-dràsta, thuirt iad, a thug orra seo a dhèanamh leis nach biodh e comasach do dhaoine astar a chumail bho chèile mar a tha ga mholadh.

Cha bhi buaidh aig an seo air ospadalan Bheinn nan Fadhla neo Bharraigh.

Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad duilich ma dh'adhbhraicheas seo troimh-chèile sam bith, ach gur e adhbharan sàbhailteachd a th' air a' chùlaibh.

Tha tadhal bhiortail fhathast ga thabhann aig an ospadal.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh