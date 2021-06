Rabhadh mu theintean monaidh

Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba a' toirt rabhadh gu bheil an cunnart bho theintean monaidh gu math mòr Dimàirt, air feadh Alba.

Tha iad ag iarraidh air daoine air an tuath a bhith garbh faiceallach nach fhàg iad càil às an dèidh a dh'fhaodadh teine a thoiseachadh.

Faodaidh teintean monaidh sgrios a dhèanamh air fearann agus air fiadh-bheatha, agus coimhearsnachdan faisg air làimh a chur ann an cunnart.

