Fearg air luchd-turasachd nan Eilean Siar mu bhuaidh staing nan aiseagan

San litir gu Graeme Dey BPA, mhìnich Àrd-Oifigear OHT, Rob MacFhionghain, mar a thug briseadh an Loch Seaforth, an soitheach as motha aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn, a bhios a' dol eadar Steòrnabhagh agus Ulapul, buaidh air buill na buidhne.