Dùil ri sgioba ùir aig Àranais san Lùnastal

Tha a' chompanaidh Harland and Wolff ag ràdh gu bheil iad an dòchas sgioba ùr a chur an sàs aig Gàrradh Àranais an Leòdhas san Lùnastal agus àireamh an luchd-obrach àrdachadh ro dheireadh na bliadhna.