'Gnìomh sa bhad' a thaobh aiseagan

Tha troimhe-chèile ùr air a bhith air seirbheisean Bharraigh an t-seachdain seo is seirbheisean eadar an t-Òban is Bàgh a' Chaisteil air an gluasad a Mhalaig, rud a dh'fhàg nach d'fhuair cuid de làraidhean le uidheamachd togail a Bharraigh idir, is nach d'fhuair maorach ann am Barraigh gu margaid.