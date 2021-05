Dragh mun Ghàidhlig sa Chaibineat ùr

Thuirt iad gu bheil foghlam gu math cudromach, ach gu bheil adhartas a dhìth ann an roinnean eile mar a chaidh a ghealltainn ann am manifesto an SNP a thaobh Gàidhlig a neartachadh anns na coimhearsnachdan dùthchasach; 'Gàidhealtachd' oifigeil a chruthachadh; agus bile cànanan na h-Alba a chur air adhart.