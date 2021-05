Coinneamh ga h-iarraidh mu sheirbheisean aiseig

Chuir Ceannard na Comhairle, Ruairidh MacAoidh, agus Cathraiche na Còmhdhail, Ùisdean Robasdan an ainm ris an litir a tha ag ràdh, ged a tha ag aithneachadh gu bheil an dùthaich a' tighinn tron dùbhlan slàinte as motha a-riamh dha shamhail, gum feumar aire a thoirt cuideachd dha suidheachadh aiseagan Chluaidh agus Innse Gall.