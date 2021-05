Deasbad mu Hub Bharraigh is Bhatarsaigh a' leantainn

Ach, san litir, a sgrìobh Cathraiche Comhairle Choimhearsnachd Bhàgh a' Chaisteil, Brian MacMhuirich, gu Mgr Swinney, thathar ag ràdh gu bheil comhairlichean-coimhearsnachd am Barraigh gu "h-aona ghuthach ag aontachadh gur e an Hub an rud as fheàrr dhan eilean air fad".