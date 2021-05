Cosgaisean iùil an cunnart "dublachadh"

Thuirt neach-labhairt bho HIAL gu bheil iad air a bhith a' cumail fiosrachaidh ri Ùghdarras an Itealaich Shìobhalta ann an gach ceum dhen phròiseact agus gu bheil iad gu math misneachail gun tèid aca air an t-siostam ràdar agus iùil a tha a dhìth a chur an sàs.