Aire Ceit Fhoirbeis air taigheadas

Thuirt BPA taghte an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair agus Bhàideanach, Ceit Fhoirbeis, gu bheil i gu mòr airson gun tig adhartas air suidheachadh an taigheadais air Ghàidhealtachd, 's i air a taghadh a-rithist a riochdachadh na sgìre ann an Holyrood.