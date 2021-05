Aon gheama eile airson cothrom air a' chupa

Lean turas gu Station Park a chluich an aghaidh Forfar anns an ath chuairt. Rinn tadhal Peter Pawlett an diofar agus gillean Micky Mellon a' dèanamh cinnteach gum biodh iad anns na cairteal cuairtean deireannach. 'S e geama an 'New Firm' an aghaidh Obar Eadhan a bhiodh a' feitheamh air United an sin.