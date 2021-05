Muinntir na h-Alba a' bhòtadh an taghadh Holyrood

Tha mar a bhòtas an sluagh ga mheas mar an taghadh as cudromaiche riamh a thaobh na tha an dàn don Rìoghachd Aonaichte leis gum faodadh buil na bhòta buaidh a thoirt air am bi dàrna reifreann ann air neo-eisimeileachd do dh'Alba.