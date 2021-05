Leasanan Gàidhlig an asgaidh do luchd-obrach Comhairle Baile Ghlaschu

'S iad an luchd-teagaisg eile: Seumas Greumach, Àrd-oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich, Gillebrìde MacIlleMhaoil a tha na òraidiche Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, Eilidh NicCarmaig bhon chòmhlan-chiùil Sian, Ramsay MacMahon, aithrisiche is riochdaire telebhisein, an seinneadair Gàidhlig Deirdre Ghreumach, Josie Burgess a tha na neach-teagaisg aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, an t-ùr-cheumnaiche Seònaid Nic a' Bhiocair, Babs NicGriogair, a thogadh ann an Steòrnabhagh ach a tha an-diugh ag obair do Co-chomunn Biadh Fallain Greencity ann an Glaschu, agus an craoladair Calum 'Caxy' MacAmhlaigh.