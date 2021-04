Leasan à Maryhill

Cha bhi iad air an cunntais gu h-oifigeil, ach bha luchd-taic na Jags ri am faicinn agus ri an cluinntinn tron gheama agus buidheann mòr dhiubh air an cruinneachadh mun chanàl - oisean a tha tric air a chleachdadh mar 'shuidheachdain an asgaidh' ann an amannan àbhaisteach.