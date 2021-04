Ball-coise nan eilean a' tilleadh

'S ann air an 26mh là dhen Òg-Mhìos a tha sgiobaidhean gus tilleadh a chluich anns an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse, le sgioba Mhalaig an dòchas cur ris an dà thiotal a bhuannaich iad ann an 2018 agus 2019.