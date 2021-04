A' Chuimris air uachar

Chaidh an t-ainm dùthchasach Uluru a bhuileachadh air creig mhòir ainmeil ann am meadhan Astràilia ann an 1993, ag atharrachadh bho Ayers Rock, a bh' air ainmeachadh an dèidh seann Phrìomhaire Astràilia a Deas, Sir Henry Ayers, gu cànan thùsanach na sgìre, an sluagh Anangu.