Còrr is £1m 'son rathaidean Ghallaibh a chàradh

"Chan eil mi ag ràdh gu bheil a h-uile rathad anns an aon staid, ach tha prìomh rathaidean anns an t-siorrachd againne ann an staid far a bheil iad a' feumachadh leasachadh agus a bhith air an càradh gu ìre agus gum fairich daoine gu bheil iad sàbhailte a bhith a' siubhal.