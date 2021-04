Casg siubhail seachad Dihaoine

A' cur fàilte air an naidheachd, thuirt Ceannard Comhairle nan Eilean Siar, An Comh. Ruairidh MacAoidh: "Tha sinn toilichte gu bheil a' mhì-chinnt a-nis seachad agus gun d' fhuair gnìomhachas na h-aoigheachd an soillearachadh a bha a dhìth orra gum bi na h-aon riaghailtean aig an dùthaich air fad bhon 26mh den Ghiblean, a' fàgail gun tèid aig daoine siubhal air ais agus air adhart eadar tìr-mòr agus na h-Eileanan."