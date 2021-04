Soillearachadh a dhìth air siubhail gu na h-eileanan

Thuirt Anthony Wills, manaidsear Taigh-Staile Chille Chomhainn ann an Ìle, gu robh e a' tuigsinn mar a tha cuid airson agus gun lean an casg-siubhail ach thuirt e gun robh eaconamaidh an eilein stèidhichte air an teachd a-steach bho thurasachd.