Call £4m an cois na mì-chinnt mu shiubhal dha na h-eileanan

Thèid an casg air daoine ann an Alba bho bhith a' siubhal a-mach às an sgìre comhairle aca a thogail aig deireadh a' Ghiblein, ach cha tàinig dearbhadh fhathast dè thachras anns na h-Eileanan an Iar, cho math ri Archaibh agus Sealtainn.