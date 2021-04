Soillearachadh ga shireadh mu riaghailtean Covid

Chaidh an stiùireadh a thaobh Chovid-19 atharrachadh Dihaoine na Ceusda bho "Fuirichibh aig an taigh" gu "Fuirichibh gu h-ionadail" is cothrom aig daoine siubhail taobh a-staigh sgìre an ùghdarrais ionadail aca.