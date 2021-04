Ciamar a thèid agam bhòtadh?

Tha 73 roinnean pàrlamaid ann. Anns gach roinn-phàrlamaid 's e an tagraiche a gheibh an àireamh as motha de bhòtaichean a bhuannaicheas. Tha seo coltach ris an t-sìostam bhòtaidh airson Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte ann an Westminster.