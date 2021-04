Ruigidh cunntadh mall Pàrlamaid

Tha cò na pàrtaidhean a gheibh seataichean air an Liosta an crochadh air cò a bhuannaicheas na roinnean-pàrlamaid anns a' cheàrnaidh sin de Alba, 's mar sin cha bhi fios cò aige a tha mòr-chuid, no dè an seòrsa mòr-chuid a tha aca, gus an tèid na Liostaichean a chunntadh.