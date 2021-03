Maoineachadh airson a bhith a' brosnachadh na Gàidhlig am measg òigridh

Thèid barrachd obrach a dhèanamh am measg òigridh sna h-Eileanan Siar, an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Abar, agus tha maoineachadh a' dol gu Comunn na Gàidhlig airson taic a thoirt do dhaoine òga ann an Ùig, Leòdhas, gu sònraichte cho math ri Taobh Sear agus Taobh Siar Rois.