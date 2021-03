Cinn-là air am foillseachadh

Thèid an t-òrdugh gum fuirich daoine aig an taigh a thogail air an 2na là den Ghiblean, ged a dh'fheumas daoine fuireach anns na sgìrean comhairle aca fhèin chun an 26mh là den Ghiblean nuair a thèid na bacaidhean siubhail a thogail.