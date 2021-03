Riaghailtean Covid gan lagachadh ann an Alba

Thuirt Ms Sturgeon gum foillsich iad clàr-ama an ath-sheachdain air cuin a dh'fhaodadh an leithid bhùthan, ghruagairean, ghoireasan aoigheachd agus diomaichean fhosgladh às ùr airson an eaconamaidh fhaighinn gu dol a-rithist