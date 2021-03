Tha Scotland Yard fhathast a' ceasnachadh oifigear bhon Phoileas Metropolitan ann an Lunnain, a chaidh a chur an grèim ann an co-cheangal ri mar a chaidh boireannach a dhìth ann an ceann a deas Lunnainn an t-seachdain a chaidh. Chaidh Sarah Everard, aois 33, fhaicinn mu dheireadh agus i a' fàgail dachaigh caraid dhith, ann an Clapham, Diciadain a chaidh. Chaidh an t-oifigear-poilis a chur an grèim ann an Kent a-raoir. Bha boireannach cuideachd air a toirt an grèm, fo amharas eucoireach a chuideachadh.