80 gan cumail fhèin fa leth an Leòdhas 's na Hearadh

Tha mu 80 neach gan cumail fhèin fa leth agus sgapadh às ùr den choròna-bhìoras ann an Leòdhas agus na Hearadh.

Dh' fhoillsich Comhairle nan Eilear Siar clàr-ama eadar-amail airson an 8mh-12mh den Mhàrt.

Chaidh Bun-sgoil Steòrnabhaigh a dhùnadh Diardaoin agus Dihaoine ri linn an sgapaidh sa cuideachd.

Banachdach

Fhuair cha mhòr 1000 neach banachdach a' choròna-bhìorais anns an sgìre thar na beagan làithean mu dheireadh.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh