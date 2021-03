Neach-coiseachd sàbhailte às dèidh iomairt teasairginn

Chuireadh fios air na seirbheisean èiginn oidhche Mhàirt gun robh an neach-coiseachd air a dhol air chall air a' bheinn 'Am faochagach' ann an ceò tiugh agus chaidh Sgioba-teasairginn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill a ghairm mu 9f.