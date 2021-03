Aiseirigh Shaun Rooney

Tha còig tadhail aige a-nise. Chuir e tadhal an aghaidh Dhùn Phàrlain sa chairteal chuairt dheireannaich de Chupa na Lìge. Tadhal eile an aghaidh Hibs san iar chuairt dheireannaich. Is an uairsin an tadhal Didòmhnaich a bhuannaich an cupa dha Saints an aghaidh Bhaile Dhùn Lèibhe.